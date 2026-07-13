У Європі можуть заборонити соцмережі для дітей віком до 13 років

Єврокомісія рекомендує встановити обмеження для дітей віком до 13 років щодо доступу до соціальних мереж без батьківського нагляду. Про це йдеться у звіті Єврокомісії, опублікованому 13 липня, повідомляє Politico.

"Абсолютно зрозуміло, що нам потрібні обмеження щодо платформ відповідно до віку. Річ не в тому, чи можуть діти дістати доступ до соціальних мереж. Ідеться про те, чи можуть соціальні мережі дістати доступ до наших дітей і коли", - заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, презентуючи документ.

У доповіді рекомендують, щоб діти віком до 13 років мали лише "обмежений у часі" доступ до соціальних мереж і під наглядом батьків.

Фон дер Ляєн висловила впевненість, що з часом люди змінять свою поведінку в соціальних мережах, як це сталося після впровадження ременів безпеки в автомобілях.