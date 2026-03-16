Словацький енергетичний оператор SEPS розірвав договір з українською стороною аварійну допомогу - Укренерго

НЕК "Укренерго" отримала від словацького системного оператора, компанії SEPS, офіційного листа щодо одностороннього припинення Договору про взаємне надання аварійної допомоги.

Остаточне припинення чинності договірних умов відбудеться з травня цього року, повідомляє пресслужба компанії в телеграм-каналі.

"Причини, з яких колеги скасовують дію договору, залишилися без пояснення з боку керівництва SEPS. Зі свого боку, НЕК "Укренерго" ніколи не допускала жодних порушень договірних умов із SEPS, діючи в дусі добросусідства та поваги до норм європейського законодавства", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що жодних змін для українських споживачів у зв'язку з рішенням словацького системного оператора не відбудеться.

"Аварійна допомога зі Словаччини залучалась НЕК "Укренерго" досить рідко і в дуже обмежених обсягах. Останній такий випадок був зафіксований ще у січні цього року", - пояснили в НЕК,

Крім того, припинення дії Договору про взаємне надання аварійної допомоги ніяк не впливає на комерційний обмін. Імпорт електроенергії зі Словаччини до України здійснювався і здійснюється без жодних обмежень, відповідно до результатів добових і довгострокових аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів.

Як повідомлялося з посиланням на словацьке видання Dennik N, директор словацького оператора системи передачі SEPS Мартін Магат 4 березня заявив про намір розірвати договір на аварійні постачання електроенергії в Україну.

Як стверджує Dennik N, запит на розірвання документу подав прем'єр-міністр Роберт Фіцо, і 4 березня його схвалив словацький уряд.

Як повідомлялося, Фіцо 23 лютого написав у мережі X, що дотримається своєї обіцянки зупинити аварійну допомогу в постачанні е/е Україні, якщо вона не відновить транзит нафти з РФ нафтопроводом "Дружба".

"Я виконав те, що заявив у суботу: "Якщо постачання нафти до Словаччини не буде відновлено до понеділка, я звернуся до SEPS, державної акціонерної компанії, з проханням припинити аварійне постачання електроенергії до України", - написав він.

Український оператор системи передачі "Укренерго", на запит якого SEPS відповідно до міжоператорських угод має надавати аварійну допомогу, вдається до залучення аварійної допомоги інших країн як до одного з механізмів збалансування енергосистеми, коли вичерпано внутрішні ресурси генерації.

Починаючи з 3 січня 2026 року ліміт потужності для імпорту електроенергії з країн ЄС до України та Молдови становить 2,45 ГВт, що є рекордним рівнем за весь період синхронізації України з континентальною європейською мережею ENTSO-E. З урахуванням того, що частина імпортної потужності спрямовується до Молдови, для України доступно близько 2,1 ГВт комерційного імпорту.