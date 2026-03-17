Україна та ЄС домовились про відновлення нафтопроводу "Дружба"

Україна погодилася на пропозицію Євросоюзу щодо фінансової та технічної допомоги для відновлення нафтопроводу "Дружба", який був пошкоджений ударами РФ.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Президентка ЄК повідомила, що європейські фахівці вже готові долучитися до робіт.

"ЄС запропонував Україні технічну підтримку та фінансування. Українці схвально поставилися до цієї пропозиції та прийняли її. Європейські експерти доступні негайно", - зазначила вона.

За її словами, головним завданням є забезпечення енергетичної безпеки в Європі. Також ЄС продовжить працювати над альтернативами російській нафті для країн Центральної та Східної Європи.

У спільній заяві з головою Євроради Антоніу Коштою зазначається, що після атак по "Дружбі" Євросоюз почав активні переговори з Україною та європейськими країнами щодо відновлення постачання нафти до Угорщини та Словаччини.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ремонт обхідної лінії майже завершений.

"Ми очікуємо, що приблизно за півтора місяця насосна станція Броди відновить свою технічну працездатність. Це забезпечить повне відновлення потоків за умови відсутності нових атак", - зазначив він.

Водночас, за попередніми оцінками, пошкоджений резервуар відновити неможливо. Тому Україна розглядає варіант будівництва підземних сховищ як більш надійне рішення на майбутнє.

Нагадаємо, деякі європейські країни та Єврокомісія просять Україну забезпечити доступ до пошкодженої ділянки нафтопроводу "Дружба".

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про можливе припинення постачання електроенергії до України у разі невідновлення транзиту нафти нафтопроводом "Дружба". За його словами, значна частина електроенергії надходить до України з Угорщини, і її зупинка може мати наслідки.