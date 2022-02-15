Роботу банківських вебресурсів відновлено після кібератаки - Держспецзв'язку

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) повідомила ввечері 15 лютого про відновлення роботи частини ресурсів, на які раніше цього ж дня було здійснено кібератаку.

"Починаючи з другої половини дня 15 лютого 2022 року спостерігається потужна DDOS-атака на низку інформаційних ресурсів України. Зокрема, було зафіксовано перебої в роботі вебсервісів "Приватбанку" та "Ощадбанку". Також атаки зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України. Станом на 19:30 роботу банківських вебресурсів відновлено. Робоча група з фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для локалізації та протидії кібератаці", - йдеться в повідомленні.

Увечері 15 лютого про перебої в роботі офіційних сайтів через кібератаку повідомили Міністерство оборони України, Збройні сили України. У кількох банках перестали працювати мобільні застосунки чи сайти фінансових установ.

