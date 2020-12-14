Влада Криму розповіла, на що витратить гроші від продажу «Масандри»

Частину грошей від продажу винзаводу «Масандра» спрямують на медицину, освіту, соціальну політику і ЖКГ, повідомила на засіданні російського парламенту Криму 14 грудня віцепрем'єр-міністр фінансів Ірина Ківіко.

«Частину прогнозних доходів від реалізації акцій – 2 млрд 837 млн рублів планується в цьому бюджеті спрямувати на такі витрати: Міністерству охорони здоров'я 1 млрд 217 млн рублів. Міністерству житлово-комунального господарства: на надання субсидій юрособам на відшкодування недоотриманих доходів, які виникли між економічно обґрунтованим тарифом і тарифами для населення в сфері теплопостачання, водопостачання та водовідведення – 1 млрд 6 млн рублів. Мінпраці та соцзахисту Криму отримає 155,4 млн руб на видачу 161 сертифіката для придбання житла сім'ями з дітьми», – розповіла Ківіко.

Дочірня компанія банку «Росія» ТОВ «Південний проэкт» на аукціоні 14 грудня купила 100% акцій кримського винзаводу «Масандра». Згідно з інформацією, за винзавод заплатили 5 млрд 327 млн рублів.

ТОВ «Південний проєкт» зареєстровано в російському Санкт-Петербурзі і на 99,9% належить АТ «Акціонерний банк «Росія». У грудні 2017 року ця компанія купила завод шампанських вин «Новий Світ» у Судаку за 1,5 млрд рублів.

Основним акціонером і колишнім головою ради директорів банку «Росія» є Юрій Ковальчук, якого ЗМІ називають «касиром Путіна». Після анексії Криму Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Ковальчука. Банк «Росія» наразі момент працює на півострові, він теж перебуває під санкціями.

Винзавод «Масандра»

Після анексії Криму виробничо-аграрне об'єднання «Масандра» було «націоналізоване», а пізніше оголошене власністю Управління справами президента Росії.

У 2019 році «Масандру» передали з російської федеральної власність у власність підконтрольного Кремлю уряду Криму. А вже в травні 2020 року парламент Криму вніс винзавод до списку об'єктів, що підлягають приватизації.

У листопаді 2020 року «Масандру» виставили на аукціон. Її стартова ціна – 5,3 млрд рублів.

Українські експерти та фахівці вважають, що ціна винзаводу і його виноградників «серйозно занижена».

Представництво президента України в Автономній Республіці Крим надіслало в Прокуратуру АРК і Севастополь інформацію про «націоналізацію» «Масандри». Згідно з відповіддю прокуратури, матеріали про винзавод долучили до кримінальних проваджень.

На материковій Україні продовжує діяти держконцерн «Національне виробничо-аграрне об'єднання «Масандра». Однак підприємство зазнає труднощів через санкції, запроваджені владою України щодо кримської «Масандри», і поширилися на діяльність винзаводу, що переїхав. У листопаді 2020 року СБУ «порушила питання» про зняття санкцій з перереєстрованого на материковій Україні винзаводу.



