Кількість загиблих у Туреччині та Сирії зросла до 2361 людини

Кількість загиблих у Туреччині та Сирії зросло щонайменше до 2361 людини після потужного землетрусу магнітудою 7,8, який стався вранці у понеділок на півдні Туреччини, інформує УНН.

За словами віце-президента Туреччини Фуата Октая, загальна кількість загиблих у Туреччині досягла 1541 особи. За словами Октая, наразі в Туреччині поранено 9733 особи.

Загальна кількість загиблих у Сирії становить 820 людей. Сирійське арабське інформаційне агентство (SANA) повідомляє про 430 загиблих у районах, які контролює уряд, а група "Білі каски", офіційно відома як Громадянська оборона Сирії, повідомила про 390 загиблих у районах, контрольованих опозицією.

Президент США Джо Байден "санкціонував негайну відповідь США" після потужного землетрусу магнітудою 7,8, який стався вночі у Туреччині та Сирії.

"Джил (дружина - ред.) і я були глибоко засмучені звісткою про руйнівні землетруси, які забрали тисячі життів у Туреччині та Сирії. Моя адміністрація тісно співпрацювала з нашим союзником з НАТО Туреччиною, і я санкціонував негайну відповідь США", - сказав Байден у понеділок вранці.

Президент висловив співчуття постраждалим внаслідок землетрусу.