GO-А, ONUKA, Жадан та інші: українські діячі культури закликали світових лідерів до миру

Представники української культури звернулися до світових лідерів із закликом до миру на тлі загострення ситуації з РФ.

“Ми як представники культури: письменники, митці, артисти, художники, науковці — звертаємось до світових лідерів із закликом до миру. Сьогодні Україна як ніколи потребує миру. Накопичення російських військових навколо кордонів європейської держави; постійні розмови, що війна розпочнеться ледь не завтра — викликають у нас, як і у всіх українців, тривогу. Тому ми закликаємо всіх світових лідерів зробити все залежне, щоб українська держава та її народ перебували в спокої. Росію, в свою чергу, — закликаємо негайно відвести війська. Адже ваші лідери кажуть, що вони за мир — тож доведіть це. Демократичний Захід просимо надати фінансову допомогу та зброю задля оборони. Впевнені, що жити в мирному світі — пріоритет і для вас, і для нас”, — йдеться в повідомленні.

Так, звернення вже підписали 40 діячів культури серед яких, зокрема, солістка гурту “GO-А” Катерина Павленко, письменниця Ірена Карпа, диригентка Оксана Линів, акторка Ірма Вітовська, режисерка Наталія Ворожбит, письменник Сергій Жадан, міністр культури Олександр Ткаченко, співачка, вокалістка гурту “ONUKA” Наталія Жижченко, телеведуча Марія Єфросініна.