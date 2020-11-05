Сенцов став лауреатом польської премії імені Станіслава Вінценза

Український режисер Олег Сенцов став лауреатом премії міста Кракова імені Станіслава Вінценза, повідомляє польське видання Onet. Нагороду мають вручити 18 листопада під час саміту Open Eyes Economy в Кракові.

"Цьогорічний переможець Олег Сенцов поєднує мистецьку діяльність з участю в боротьбі за свободу та базові права людини, особливо за права переслідуваних і репресованих осіб", - сказав голова Краківської міської ради й керівник премії Вінценза Домінік Яськовєц.

Премією Вінценза вручають за видатні досягнення в популяризації культури Центральної та Східної Європи. Лауреат отримає приз та 40 тисяч злотих (близько 300 тисяч гривень). З моменту заснування премії у 2005 році її отримували Сергій Жадан, Світлана Алексеієвич та Агнєшка Голланд.

Станіслав Вінценз - польський письменник, філософ і перекладач. Його головною роботою вважають тетралогію "На високій полонині".

Олег Сенцов разом зі ще 34 українцями повернувся з російського ув'язнення 7 вересня 2019 року в результаті обміну утримуваними особами з Росією. Москва звинувачувала його в тероризмі в Криму після анексії навесні 2014 року. Його засудили до 20 років колонії.

Справа Сенцова та Кольченка

Кримського режисера Олега Сенцова і анархіста Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Олег Сенцов відбуває покарання в місті Лабитнангі, на півночі Росії. Олександр Кольченко перебуває в колонії міста Копейськ, на Уралі.

Після 145 днів голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських в'язницях, Сенцов "письмово погодився на прийом їжі". Він назвав це "вимушеним заходом через загрозу насильницького годування". Amnesty International заявила, що примусове годування є катуванням. 25 жовтня 2018 року Сенцову присудили премію Європарламенту "За свободу думки" імені Сахарова.

Правозахисний центр "Меморіал" вніс Сенцова і Кольченка в список політв'язнів. Петицію на сайті Білого дому із закликом врятувати засудженого в Росії Олега Сенцова підписали понад 100 тисяч осіб.