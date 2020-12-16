В Україні виявили 10 622 нових випадки COVID-19 - МОЗ

В Україні минулої доби, 15 грудня, виявили 10 622 нових випадки COVID-19, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

"Зокрема, захворіли 501 дитина та 579 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано - 3 242 особи; летальних випадків - 264; одужали - 12 549 осіб", - повідомив Степанов.

Повідомляється, що напередодні найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях.

За даними МОЗ, здійснено тестувань за добу - 63 445. За весь час пандемії в Україні проведено 5 125 389 ПЛР-тестувань.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 919 704 людини, померли - 15 744, одужали - 535 417.

