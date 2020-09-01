В Україні знову виявили понад 2 000 хворих на COVID-19

В Україні протягом минулої доби, 31 серпня, виявили 2 088 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, інформує Радіо Свобода.

Померли від COVID-19 48 осіб, одужали – 688.

Найбільше нових випадків підтвердили у Харківській (262), Одеській (211) та Львівській областях (193).

Загалом станом на 1 вересня в Україні виявили 123 303 хворих COVID-19, померли 2 605 пацієнтів, 57 802 одужали.

У світі від початку епідемії виявили понад 25,4 мільйона інфікованих коронавірусом, померли 850 544 хворих, одужали понад 16,8 мільйона.