За минулу добу в Україні виявили 5 583 нових хворих на COVID-19

В Україні протягом останньої доби виявили 5 583 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, за минулу добу шпиталізували 1 811 людей, одужала - 13 981 людина. Померла - 241 людина.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (595), Запорізькій (358), Львівській (337), Харківській (302) та Дніпропетровській (295) областях.

Протягом доби провели 41 597 тестувань (зокрема методом ПЛР - 24 504, методом ІФА - 17 093). Загалом з початку пандемії проведено 6 034 418 ПЛР- тестувань.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 177 621 людина, одужали - 914 730, померли - 21 499.