Блінкен не сумнівається у здатності України перемагати на полі бою, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і державний секретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову.

Про це Кулеба написав у Twitter.

"Під час нашої сьогоднішньої телефонної розмови Ентоні Блінкен знову підтвердив непохитну підтримку США і категорично відкинув будь-які спроби поставити під сумнів здатність України перемагати на полі бою. США залишаються надійним партнером України, зосередженим на просуванні нашої перемоги та забезпеченні справедливого миру", - написав міністр.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна має декілька варіантів контрнаступу. Рішення щодо варіанту контрнаступу буде ухвалене в останній момент.