Рада підтримала звільнення Шкарлета, Рябікіна та Федорова

Верховна Рада на засіданні 20 березня звільнила Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки, Павла Рябікіна - з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості та Михайла Федорова з посади віце- прем'єр-міністра України - Міністра цифрової трансформації.

Про це повідомив у телеграм-каналі народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Зазначається що відставку Шкарлета підтримали 295 нардепів. Скільки депутатів підтримали відставку двох інших міністрів, наразі не повідомляється.

Як раніше повідомляли ЗМІ з посиланням на свої джерела, Сергій Шкарлет йде з посади міністра освіти та науки України, наразі розглядається три кандидатури на його місце - Оксена Лісового, Інну Ящук та Юлію Гришину.

Раніше українці у соцмережах обурились "виправданням" президентом України Володимиром Зеленським плагіату у наукових роботах Сергія Шкарлета.

Як відомо, вчені вивчили статтю для докторської дисертації в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета і виявили майже 90% плагіату.

Крім того, Етичний комітет Національного агенства з питань забезпечення якості освіти відреагував на скарги і визнав, що у трьох роботах в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета є плагіат.

