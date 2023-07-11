Саміт НАТО у Вільнюсі: Україна очікує "чіткого сигналу"

У столиці Литви Вільнюсі 11 липня відкривається дводенний саміт НАТО. Головною темою зустрічі стане продовження військової та гуманітарної підтримки України і перспективи її вступу до організації.

Видання Bloomberg повідомило, що президент України Володимир Зеленський прибуде на саміт НАТО у Вільнюсі в середу. А журналіст Politico Джонатан Лемайр у твіттері повідомив, що президент США Джо Байден у кулуарах саміту НАТО у Вільнюсі проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Президент США Джо Байден в інтерв'ю CNN 9 липня заявив, що Україна поки не готова до членства в НАТО, війна з Росією має завершитися до того, як Києву буде надіслане запрошення приєднатися до Альянсу.

Напередодні саміту члени НАТО залишилися розділеними щодо того, як поставити Україну на шлях членства, але, схоже, усунули одну ключову перешкоду для приєднання Києва до Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що запропонував пакет, який включає скасування вимоги Плану дій щодо членства (ПДЧ) - переліку політичних, економічних і військових цілей, яких інші країни Східної Європи повинні були досягти перед приєднанням до Альянсу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше написав у твіттері, що союзники досягли консенсусу щодо відмови від ПДЧ, але додав, що хоча він вітає довгоочікуване рішення, це також "найкращий момент, щоб прояснити запрошення Україні стати членом".

Президент Зеленський 10 липня вкотре закликав НАТО надіслати Україні "чіткий сигнал" на підтримку її членства в Альянсі.

Водночас генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що переговори щодо усунення Плану дій щодо членства (ПДЧ) зі шляху України до членства в НАТО все ще тривають.

Москва вкотре виступила проти приєднання України до НАТО. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що це матиме "дуже, дуже негативний" вплив на безпеку Європи, і Москва повинна буде розглянути "тверду" відповідь на те, що він назвав "абсолютною небезпекою і загрозою для країни".

Також одним із важливих питань саміту стане вступ до НАТО Швеції. Раніше нейтральна країна зголосилася приєднатися до НАТО незабаром після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Крім того, як повідомило агентство Reuters, країни НАТО 10 липня, до офіційного початку саміту, дійшли згоди про можливу військову відповідь на гіпотетичну атаку з боку Росії. Подібні плани узгоджені вперше після закінчення Холодної війни між СРСР та Заходом.

У плани країн НАТО також входить збільшення військових бюджетів, нарощування озброєнь і підтримка сильнішими членами союзу слабших країн.

На думку лідерів НАТО, кожна країна-учасниця має збільшити свій військовий бюджет як мінімум до 2% ВВП. Як зазначають в організації, виконання цього плану може тривати кілька років. Водночас, наголошують вони, весь Альянс має бути готовим до негайної відповіді на можливу агресію.