Україна повернула трьох військовополонених з Угорщини

Посольству України в Будапешті вдалося вивезти із Угорщини трьох українських військовополонених, які опинились там у межах домовленостей Угорщини з Росією.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За словами Ніколенка, повернені з Угорщини троє військовополонених уже перебувають в Україні, "їм надається всіляка підтримка".

"Українські дипломати разом із Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими та іншими причетними органами України продовжують вживати активних заходів, аби повернути додому решту вивезених із Росії в Угорщину українських захисників", - додав представник МЗС.

Нагадаємо, на початку червня угорська сторона заявила, що в межах домовленостей "Російської православної церкви та Мальтійської служби допомоги" з Росії забрали 11 українських військовополонених.

Як повідомляв "Прямий", Російська православна церква 8 червня нібито передала Угорщині групу українських військовополонених. Раніше джерела "РБК- Україна" інформували, що РПЦ і патріарх Кирило без узгодження з Україною передати Угорщині щонайменше 11 українських військовополонених. Водночас джерело агентства повідомляло, що Росія також вкотре планує розіграти так звану "угорську карту" й актуалізувати уявні проблеми нібито "закарпатського сепаратизму".

Крім того, Угорщина на урядовому сайті опублікувала карту України без Криму. У МЗС оголосили демарш і закликали владу цієї країни припинити провокації та не підігрувати російській агресії.

При цьому 15 травня Угорщина заблокувала виплату восьмого траншу коштів з Європейського фонду миру в розмірі 500 мільйонів євро на озброєння, яке держави-члени Європейського Союзу передають Україні.

Тим часом посол США різко застеріг Угорщину від цинічних заяв про "мир" та використання НАТО для тиску на Україну. США занепокоєні використанням угорськими офіційними особами НАТО для розв'язання "двосторонніх проблем" між Угорщиною та Україною.

До слова, Угорщина заявила, що не підтримає жодного суттєвого руху України у бік Євросоюзу та НАТО, поки не будуть "відновлені права" закарпатських угорців. За повідомленням МЗС країни, на Закарпатті нібито утискають права угорської меншини.