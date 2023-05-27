Українська розвідка звинуватила Росію у провокації із хімічною зброєю

Головне управління розвідки Міноборони України заявляє, що російські спецслужби розпочали втілювати провокацію із хімічною зброєю.

Як повідомляє ГУР, з метою зриву контрнаступу російські війська 27 травня "почали реалізовувати провокацію із застосуванням хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях Запорізької області".

"Реальними жертвами ворожої провокації стануть солдати російської окупаційної армії. Сліди ураження хімічною зброєю на їхніх тілах держава- агресор планує використати як фейковий доказ для звинувачення України", - йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграмі.

Українська розвідка наголошує, що Сили безпеки та оборони України під час бойових дій з російськими військами використовують лише конвенційні засоби.

Російська сторона наразі не оприлюднювала якихось заяв щодо хімічної зброї.

Ввечері 26 травня Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що російські військові у "найближчі години" готують "масштабну провокацію з імітації аварії" на захопленій ними Запорізькій атомній електростанції.

Але, як повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, ніч в місті минула без надзвичайних подій. ЗАЕС розташована біля міста Енергодар.