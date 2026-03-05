Зеленський: Допомогу від ЄС блокує одна людина. Дамо її номер ЗСУ - хай поспілкуються

Президент Володимир Зеленський запропонував дати військовим Збройних сил України номер телефону "людини, яка блокує допомогу від Євросоюзу", очевидно, маючи на увазі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це він сказав під час брифінгу за підсумками роботи уряду.

"Ви знаєте, що у нас повинна бути передплата.від української сторони щодо майбутньої авіації щодо "гріпенів" та "рафалів". Сподіваємося, що одна особа в ЄС не буде блокувати 90 млрд або перший транш і в українських воїнів буде зброя. Інакше дамо адресу цієї особи нашим ЗСУ. Нехай йому дзвонять і спілкуються з ним своєю мовою", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Угорщина заблокувала позику розміром 90 мільярдів євро для України від ЄС, доки постачання нафти до Угорщини нафтопроводом "Дружба" не відновляться.

З кінця січня 2026 року зупинений транзит нафти маршрутом "Дружба" через українську територію. Саме через "Дружбу" Угорщина й Словаччина отримували переважну більшість нафти.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявляв, що Україна нібито блокує нафтовий шлях "із політичних міркувань". Хоч Україна наголошувала: транзит "Дружбою" зупинився після російських атак.

Україна повідомила Єврокомісії, що українські фахівці ще проводять детальний технічний огляд пошкодженого обладнання нафтопроводу "Дружба" й оцінюють технічну можливість та умови для оперативного відновлення транспортування нафти.

Тим часом Україна пропонує ЄС використовувати для транзиту нафти до Угорщини й Словаччини інші елементи своєї нафтотранспортної інфраструктури - зокрема, нафтопровід "Одеса - Броди" - замість пошкодженого російською атакою нафтопроводу "Дружба".

За матеріалами Hromadske