Зеленський: Тегеран постачає росії БпЛА та ракети, тому удари по військових об'єктах Ірану були виправдані

Президент Володимир Зеленський вважає виправданим удар по іранських військових об'єктах через постачання зброї росії, проте попередив про можливі труднощі з отриманням ракет та засобів протиповітряної оборони для України.

Про це розповів Глава держави в інтерв'ю італійському виданню Corriere Della Serra.

Зеленський прокоментував атаки по військових об'єктах Ірану, зазначивши, що вони були правильним рішенням. За його словами, Тегеран виробляє озброєння для російської федерації, зокрема безпілотники та ракети.

"Іранці виробляють багато озброєння для росії, зокрема дрони й ракети, хоча зараз, думаю, вже не зможуть цього робити, і, можливо, тепер росіяни озброюватимуть їх у відповідь", зауважив президент.

Водночас Глава держави застеріг про наслідки для України. Він вважає, що Київ ризикує тепер недоотримувати ракети та інші засоби ППО.

"Ми можемо зіткнутися з труднощами в отриманні ракет та іншої зброї для захисту неба. США та союзникам на Близькому Сході вони можуть знадобитися для самозахисту, наприклад, ракети Patriot", сказав Зеленський.



