Довибори в Раду: На окрузі зі Звіробій зареєструвався ексвласник "Буковеля" Шевченко

Центральна виборча комісія зареєструвала екс-директора туристичного комплексу "Буковель" Олександра Шевченка кандидатом в народні депутати на 87 виборчому окрузі.

Шевченко висувається від партії "За майбутнє".

За інформацією ЦВК раніше зареєстрували двох кандидатів в народні депутати України: Вікторію Шилову - в ОВО N 50 (Донецька область) та Михайла Ноняка - в ОВО N 87 (Івано-Франківська область).

У політику Шевченко прийшов із бізнесу.

З 2004 по липень 2014 року був директором гірськолижного курорту "Буковель".

Двічі обирався у парламент.

Довибори в одномандатному виборчому окрузі N87 в Івано-Франківській області відбудуться 28 березня2021 року.

Колишній нардеп "Слуги народу" від цього округу склав мандат, оскільки його обрали на посаду міського голови міста Надвірна на Івано-Франківщині.

29 січня партія "Європейська солідарність" під час свого з'їзду висунула військову та волонтера Олену Біленьку, відому як Маруся Звіробій, кандидаткою на довиборах в Раду у 87 окрузі.