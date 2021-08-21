Грузія підтвердила участь у "Кримській платформі"

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Ґарібашвілі візьме участь у форумі "Кримської платформи", попри невдоволення Москви. Ґарібашвілі прибув до Києва 21 серпня з першим офіційним візитом, інформує Радіо Свобода.

Основним пунктом дводенної програми візиту вважається участь голови уряду Грузії, а також міністра закордонних справ Давида Залкаліані в саміті "Кримської платформи", ініційованому українською владою. На форумі обговорюватимуться питання, пов'язані з анексією Криму Російською Федерацією навесні 2014 року.

Саміт відбудеться 23 серпня в Києві. Участю в "Кримській платформі" Грузія демонструє підтримку територіальної цілісності України, оскільки сама зіштовхується з аналогічними проблемами після визнання Росією незалежності Абхазії та Південної Осетії в серпні 2008 року.

Спільність проблем у взаєминах із Росією змусила грузинське керівництво приглушити розбіжності з Україною з питання про активність колишнього президента Грузії. Міхеїл Саакашвілі нині обіймає посаду голови виконавчого комітету Національної ради реформ України. Попри втрату грузинського громадянства після вступу в громадянство України в 2015 році, Саакашвілі продовжує брати активну участь у грузинській політиці, підтримуючи свою партію "Єдиний національний рух" на муніципальних виборах 2 жовтня.

З іншого боку, офіційна Москва неодноразово висловлювала невдоволення проведенням саміту "Кримська платформа", натякаючи, що країни, які візьмуть у ній участь, не зможуть розраховувати на поліпшення відносин із Росією.

Російсько-грузинські відносини дещо поліпшилися після зміни влади в Грузії за результатами парламентських виборів 2012 року.

19 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що на саміт Кримської платформи" приїдуть 14 глав держав і представники 44 країн та організацій.

Раніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повідомив, що міжнародний саміт "Кримської платформи" відбудеться 23 серпня 2021 року - до 30-річної річниці незалежності України.

12 серпня заступник голови підконтрольної Кремлю Ради міністрів Криму, постійний представник Криму при президенті Росії Георгій Мурадов заявив, що учасників "Кримської платформи" можуть очікувати "болісні наслідки".

Речниця МЗС Росії Марія Захарова наголошувала раніше, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною "Кримській платформі", якщо на цьому майданчику обговорюватимуть проблеми півострова - від водопостачання до транспортного сполучення.