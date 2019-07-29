Корсунський чи Шамшур. Хто буде послом України в США

В Офісі Президента розглядають декілька кандидатур у посли України в США. Серед них, за даними джерел Depo.ua є Сергій Корсунський. Про Олега Шамшура та Геннадія Надоленка повідомили в BBC

Якщо коротко - Сергій Корсунський був одним з претендентів на посаду голови МЗС раніше. Та в Зеленського бачать на ній Вадима Пристайка. З жовтня 2017- го Корсунський обіймає посаду директора Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС. Працював послом Ізраїлю, Туреччини. Та головне - з 2000-2005 рік Корсунський був радником, радником-посланником та виконуючим обов'язки Посла в Посольстві України в США. А з 21.06.2005 по 19.12.2005 Корсунський був тимчасовим повіреним у справах України в США.

Олег Шамшур сьогодні є послом України у Франції. Він так само, як і Корсунський, має досвід роботи в Сполучених Штатах - був послом з 2005 по 2010 рік.

Геннадій Надоленко також працював у посольстві США на різних посадах. Був другим, першим секретарем Посольства України в США з 1998 по 2003. А з 2007 по 2010 керував торговельно-економічною місією у складі Посольства України в США.

Важливо в цій історії те, що у Зеленського нема власної дипломатичної команди. МЗС очолить продукт епохи Клімкіна - Пристайко, який з 2014-го побував заступником Міністра закордонних справ та встиг очолити місію України при НАТО. Тобто, дипломат, який зробив кар'єру за Порошенка.

В США замість Чалого так само направлять не "нове обличчя", а людину, яка раніше там працювала, знає процеси і має зв'язки. В принципі - логічно, бо у дипломатичній роботі все і тримається на зв'язках. Єдиним дипломатом у команді "Зе" сьогодні є хіба Богдан Яременко, який пройшов у Раду від "Слуги народу" по мажоритарці, здолавши на 215-му окрузі столиці "свободівця" Іллєнка. Хоча і його важко назвати кадром Зеленського - у дипломатії давно, був послом України в Туреччині, у часи Януковича Майдан підтримував. І був у партії "УКРОП" Ігоря Коломойського... Але поки МЗС підсилювати Яременком не планують.

Андрій Коваленко

29 липня 2019 12:23