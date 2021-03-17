Кулеба розкритикував звіт Ірану про катастрофу літака МАУ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував остаточний звіт Ірану про катастрофу літака "Міжнародних авіаліній України" поблизу Тегерана на початку 2020 року

"Змушені констатувати, що розслідування було упередженим, представлені докази є вибірковими, а висновки - оманливими. Документ не надає всіх обставин, не розкриває першопричини трагедії та ланцюжок дій, які до неї призвели. Це - не звіт. Це збірка маніпуляцій, мета якої не з'ясувати істину, а виправдати Ісламську Республіку Іран", - заявив міністр.

Він вважає зміст документу "цинічною спробою приховати істинні причини збиття нашого літака", інформує Радіо Свобода.

"Аналіз документу доводить, що Іран провів технічне розслідування з численними порушеннями міжнародних стандартів Чиказької конвенції та IKAO", - наголосив Кулеба.

Він назвав звіт "великим розпачем для України та всього цивілізованого світу".

"Іран не зміг знайти сили, аби взяти на себе відповідальність за те, щоб подібних трагедій більше не ставалося. Якщо Іран не хоче добровільно з'ясувати істину в цій трагедії, ми разом з партнерами знайдемо способи, як цього добитися. Ми не дозволимо Ірану приховати правду. Не дамо уникнути відповідальності за цей злочин. Справедливість восторжествує - скільки б зусиль і часу на це не знадобилося", - підсумував міністр.

17 березня Іран представив остаточний звіт щодо розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. У документі йдеться, що літак знищили через помилку оператора протиповітряної оборони, який визначив його як "ворожу ціль".