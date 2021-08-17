МЗС назвало затримання в Криму провокацією напередодні Кримської платформи

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з черговим рейдом незаконних обшуків і затримань мешканців різних районів окупованого Криму 17 серпня.

"Російська Федерація вчергове використовує свій репресивний апарат для переслідування та залякування представників нелояльно налаштованого кримськотатарського народу, придушення свободи віросповідання, витіснення корінного народу - кримських татар з окупованого півострова", - йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті українського МЗС.

В українському зовнішньополітичному відомстві наголошують, що відповідно до норм міжнародного права Російська Федерація як держава-окупант зобов'язана негайно припинити політичні репресії проти місцевого населення тимчасово окупованого нею Кримського півострова.

Україна вимагає від Росії негайно звільнити затриманих сьогодні п'ятьох осіб, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян України.

"Закликаємо міжнародну спільноту продовжити активний захист прав та свобод мешканців Кримського півострова та посилити тиск на РФ задля припинення нею грубих порушень прав людини на території тимчасово окупованої нею Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, зокрема у межах ініційованого Україною нового міжнародного формату - Кримська платформа. Розглядаємо зазначені незаконні обшуки і затримання як провокацію напередодні інавгураційного саміту Кримської платформи", - наголошують у МЗС.

Як повідомляли, після проведення обшуків у домівках кримських татар у Сімферопольському і Бахчисарайському районах тимчасово окупованої РФ Автономної Республіки Крим та у Балаклавському і Нахімовському районах міста Севастополь були незаконно затримані п'ятеро громадян України, усі - кримські татари: імам Раїф Февзієв та активісти Рустем Мурасов, Рустем Таїров, Джеббар Бекіров та Заур Абдуллаєв.

Нагадаємо, саміт Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня 2021 року.

На саміті ухвалять меморандум, який буде відкритим для подальшого приєднання держав, які не змогли взяти участь в установчому саміті. У документі викладуть бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму.

Участь у саміті візьмуть представники понад 40 країн.