"Оригінал Конституції Орлика" прибув до України - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко підтвердив, що оригінал латиномовного документу, відомого як "Конституція Пилипа Орлика", прибув до України. Про це він написав у своєму телеграмі 13 серпня.

За словами Ткаченка, сьогодні ж документ встановили для експозиції в рамках шведської виставки "Раритети Української козацької держави - Гетьманщини 17- 18 століття", що відкриється в Софії Київській.

Окрім "Конституції", планується представити булаву, яка, ймовірно, належала Орлику і зберігається в міській бібліотеці шведського Лінчопінга. Крім того, додає Ткаченко, на виставці будуть оригінали універсалів гетьмана Івана Мазепи та його мощехранительниця, які зберігаються в Україні.

"Побачити історичні експонати зможе кожен, вже з 16 серпня. Слідкуйте за новинами", - зазначив він.

Представниця Верховної Ради України в Конституційному суді України Ольга Совгиря та неназване джерело в офісі президента України в інтерв'ю агентству "РБК-Україна" повідомили днями, що до України з нагоди майбутньої 30-ї річниці Незалежності привезли зі Швеції так званий "оригінал Конституції Пилипа Орлика".

Про домовленість доставити й виставити на експонування в Україні з нагоди Дня Незалежності документ, який називають "Конституцією Пилипа Орлика" і "першою Конституцією України", заявляв іще в травні президент України Володимир Зеленський.