Резніков розповів, чи планує Мінреінтеграції України виселяти росіян з Криму після деокупації

Очільник Мінреінтеграції України Олексій Резніков у відповідь на питання про те, що київська влада планує робити з півмільйоном російського населення, яке переселили до Криму для зміни етнічного складу півострова, заявив, що "точно не збирається порушувати чиї-небудь гуманітарні права".

"У всіх буде можливість вільно вирішити. Якщо захочуть легально жити на території України, вони можуть отримати статус іноземних громадян, прийняти українське громадянство або жити як особи без громадянства. Або ж ці люди можуть вирішити - повернутися на свою історичну батьківщину. Ми не збираємося, на відміну від спадкоємців сталінського режиму, займатися депортацією", - сказав міністр в інтерв'ю LB.ua.

Нагадаємо, у вересні 2020 року на одному із засідань в ООН постійний представник України при ООН Сергій Кислиця назвав "величезною проблемою" демографічні зміни в Криму. Він переконаний, що Росія намагається витіснити з півострова все проукраїнське населення.

Керівник підконтрольного Росії управління статистики в Криму і Севастополі Ольга Балдіна раніше повідомляла, що кількість жителів анексованого Криму з 2014 року зросла приблизно на 20 тисяч осіб.