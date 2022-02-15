Росія одноосібно фактично розірвала Мінські угоди - Порошенко

Голосування Державної думи Російської Федерації щодо визнання незалежності терористичних організацій так званих "ЛНР" та "ДНР" свідчить, що Москва вирішила відмовитись від Мінських угод.

Про це в ефірі "Прямого" заявив п'ятий президент та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

За його словами, позиція Держдуми РФ, яка підконтрольна Путіну, фактично демонструє рішення Кремля.

"На сьогоднішній день прийнято офіційне рішення, підтверджене російським парламентом, кишеньковим парламентом Путіна, про відсутність визнання суверенітету України над окупованими територіями. Я хочу наголосити, що це дає всі підстави Україні заявити, що Російська Федерація одноосібно, без повідомлення припинила дії Мінських угод і вийшла з них. Петро Порошенко П'ятий президент України та лідер партії Європейська Солідарність

Порошенко підкреслив, що у минулому саме ці угоди допомогли Україні вистояти у боротьбі проти агресора і завдяки ним світова спільнота запровадила санкції проти Москви.

Росія руйнує Мінські угоди, чим дає право Україні відмовитися від зобов'язань - Герасимов "Мінські угоди зіграли вже важливу роль в 14 році, коли - я можу зараз про це відверто сказати - від Волновахи чи Дебальцевого і до Києва у нас не було жодної військової частини, яка би могла прийняти бій. В 14-15 роках Мінські угоди зіграли виключну роль про визнання Росії стороною агресії", - нагадав п'ятий президент України.

"І це було визнано всім світом. В 14-15 роках на базі Мінських угод були запроваджені санкції, які забезпечили, щоб Росія демонструвала економічне падіння всі вісім років агресії", - додав лідер опозиції.

Отже, на сьогоднішній день Україна повинна проінформувати партнерів, що у зв'язку з фактичним виходом Російської Федерації з Мінських угод Україна отримала право припинити їх дію. Петро Порошенко П'ятий президент України та лідер партії Європейська Солідарність

Нагадаємо, що Державна дума РФ проголосувала за те, щоб надіслати звернення президентові Росії Володимиру Путіну з проханням визнати так звані "Л/ДНР".

Німеччина закликала Росію до термінової деескалації на кордоні України У відповідь Міністерство закордонних справ України заявило, що в разі визнання незаконних утворень в ОРДЛО, Росія нестиме повну відповідальність за руйнування Мінських домовленостей і процесу мирного врегулювання збройного конфлікту на сході України.

Водночас глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас зауважив, що визнання так званих "Л/ДНР" стане причиною нових територіальних претензій РФ до України.

Крім того, п'ятий президент України і лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що схвалення проєкту постанови про визнання незалежності "Л/ДНР" у Держдумі РФ свідчить про вихід Росії з Мінських домовленостей, а тому Україна може зробити те саме.

До слова представник Донецької області на переговорах Тристоронньої контактної групи Денис Казанський заявив, що Кремль не планує визнавати квазіутворення "ЛНР" та "ДНР" і не стане їх приєднувати до Російської Федерації, оскільки псевдореспубліки створювались виключно, як елемент тиску на Україну.

Визнання так званих "ЛНР" та "ДНР" зупинить Мінський процес - канцлер Німеччини Зазначимо, що у Російській Федерації наголосили, що досі не визнали самостійний статус так званої Донецької і Луганської народних республік, тож вони досі лишаються самопроголошеними квазіутвореннями.

Водночас на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей видали вже близько 1,4 мільйона паспортів так званих "республік".