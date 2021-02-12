ЄС підтримав створення "Кримської платформи"

Україна запросила представників Європейського Союзу на перше засідання "Кримської платформи", повідомляє Кабінет міністрів 12 лютого.

За повідомленням, українська сторона представила концепцію Міжнародної Кримської платформи та запросила Євросоюз взяти участь у першому саміті цієї ініціативи 23 серпня 2021 року в Києві.

"Участь іноземних лідерів в інавгураційному саміті Кримської платформи нині опрацьовується", - уточнив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Згідно з текстом резолюції, Європейський парламент підтримав створення платформи.

"(Європарламент - ред.) закликає Верховного представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки, Єврокомісію та держави-члени надати всю необхідну підтримку для створення Кримської міжнародної платформи, яка уможливить координацію, формалізацію та систематизацію зусиль, спрямованих на відновлення територіальної цілісності України", - йдеться в резолюції.

Також Європейський парламент закликав залучити Меджліс кримськотатарського народу до роботи платформи "як єдиний міжнародно визнаний орган, який представляє кримських татар".

За заявою заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви, саміт української "Кримської платформи" має відбутися 23 серпня 2021 року.

Раніше перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джеппар заявляла, що за підсумками саміту "Кримської платформи" з деокупації півострова буде ухвалена відповідна декларація.

У МЗС Росії заявляли, що російська сторона готова взяти участь в ініційованій Україною "Кримській платформі", якщо на цьому майданчику обговорюватимуть проблеми півострова - від водопостачання до транспортного сполучення. Підконтрольний Росії глава окупованого Криму Сергій Аксьонов заявляв, що створення нового міжнародного майданчика не допоможе "повернути Крим".

Міжнародний майданчик з деокупації Криму

Міжнародний майданчик з деокупації Криму - ініціатива української влади щодо створення переговорної платформи для координації дій України і міжнародних партнерів стосовно захисту прав кримчан і деокупації анексованого півострова.

На 75-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2020 року президент України Володимир Зеленський закликав країни-учасниці приєднатися до створення такої платформи. Раніше про такі плани заявляли в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і Міністерстві закордонних справ України. В українському зовнішньополітичному відомстві вважають, що переговорні майданчики з врегулювання конфлікту на Донбасі та деокупації Криму повинні бути окремими один від одного.

Перша заступниця глави МЗС України Еміне Джеппар повідомила, що Росію запросять брати участь у міжнародній платформі з деокупації Криму, але надій на це небагато. До цього глава МЗС України Дмитро Кулеба говорив, що не бачить Росію в роботі цього майданчика.

У жовтні 2020 року про свою зацікавленість у роботі в рамках міжнародної платформі з деокупації Криму заявила Польща.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав запевнення лідерів Європейського союзу в тому, що ЄС готовий приєднатися до платформи з деокупації Криму.

Офіційний Київ очікує приєднання до платформи з деокупації Криму Туреччини, Малайзії, Словаччини, Великої Британії та інших країн.

У Кремлі неодноразово вказували на те, що питання Криму закрите і Росія не має наміру включати його в міжнародні переговори.