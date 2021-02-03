Щодо Байдена і Порошенка в Україні закрили всі справи - адвокат

Прес-конференція адвокатів Порошенка Іллі Новікова і Ігоря Голованя, "Європейська солідарність"

"Це рішення було виконано в авральному порядку 22 січня. Тобто коли Президент Байден вже почав виконувати обов'язки Президента США. По нашим даним, ці провадження, нещодавно поспішно відкриті, вже закриті.

Ми бачимо, що коли йдеться не просто про розслідування, які можуть зашкодити інтересам держави, але й про розслідування, які стають особисто небезпечні і незручні для керівництва правоохоронних органів, вони приймають очевидні рішення швидко і без зайвих розмов", - Новіков

За словами адвокатів, 1 лютого апеляційна палата ВАКС остаточно підтвердила закриття провадження за заявою Деркача, більш відоме як справа Байдена-Порошенка.

Адвокати також відзначили, що будуть ставити питання про притягнення до відповідальності нардепів Андрія Деркача та Олександра Дубінського, які потрапили під санкції США, "за їхні наклепи".

Захисники Порошенка вважають, що заяви нардепів є завідомо неправдивими повідомленнями про злочин та діяльністю, яка сприяє державі-агресору і направлена проти українських інтересів.

Раніше у кінці січня 2021 року адвокат Порошенка заявив, що щодо його клієнта та чинного президента США Джо Байдена зареєстрували два нових кримінальних провадження в Україні.

19 травня 2020 року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

За словами Деркача, записи він отримав від журналістів- розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко.

Розвідка США назвала дії Деркача втручанням РФ в американські вибори.

На початку вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Андрія Деркача й ще трьох громадян Росії. Активи громадян зі санкційного списку заморожені на території США, а особам у США заборонено мати з ними справи.