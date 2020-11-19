Украина в ООН: за шесть лет российской аннексии Крым покинули 45 тысяч человек

За время аннексии Крыма Россией полуостров покинули 45 тысяч человек, заявил 18 ноября постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, представляя проект резолюции о ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе в Третьем комитете Генассамблеи ООН.

Во время выступления украинский дипломат указал на то, что "Россия продолжает запугивать крымскотатарских мусульман и почти окончательно уничтожила Православную Церковь Украины на оккупированном полуострове".

"Все это является лишь частью мрачной картины, что когда-то было гостеприимным украинским полуостровом. По подсчетам, 45 тысяч человек уже покинули Крым, а государство-оккупант перемещает в Крым собственное население вопреки Женевским конвенциям и протоколам", - отметил Кислица.

Реакции российской стороны на высказывания украинского дипломата и относительно данных его доклада нет.

Накануне сообщалось, что Комитет Генассамблеи ООН одобрил усиленную резолюцию, осуждающую нарушения прав человека в Крыму. Реакции российской стороны на решение Комитета ООН по данной резолюции пока нет.

После голосования министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ и миссию ООН по правам человека усилить мониторинг в аннексированном Россией Крыму.

В начале июля Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, представляя доклад о состоянии прав человека в Крыму, сообщила, что на полуострове продолжают применять пытки и ограничивать свободу слова.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее утверждал, что разговоры о нарушении прав человека в аннексированном Крыму - это вымысел.



