Зеленський прибув до Вашингтона

Президент України Володимир Зеленський із дружиною прибули до Вашингтона в межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки, повідомила у вівторок пресслужбв Офісу президента.

У повідомленні ОПУ вказано, що візит відбувається на запрошення президента США Джо Байдена.

"На порядку денному візиту - зустріч лідерів двох країн у форматі віч-на- віч та в розширеному складі делегацій. Також відбудеться низка важливих зустрічей президента України з американськими високопосадовцями. Як планується, представники України та США підпишуть низку документів. Програма візиту розрахована на декілька днів і охопить низку міст на Східному та Західному узбережжях США", - йдеться в повідомленні.

Дату прийняття Володимира Зеленського в Білому домі двічі переносили: спочатку зустріч із президентом США Джо Байденом мала відбутись 30 серпня, але згодом її відклали на 31 серпня, вже згодом - на 1 вересня - у зв'язку з ситуацією в Афганістані.



