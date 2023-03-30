ФСБ проводить фільтраційні заходи у Криму - Генштаб ЗСУ

У низці населених пунктів тимчасово окупованого Криму російські загарбники й далі тиснуть на громадян України та порушують права людини. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 30 березня.

"Зокрема, у Красноперекопську працівники ФСБ проводять активні контррозвідувальні заходи із супроводженням принизливих процедур фільтрації, здійснюючи роздягання, допити з побиттям цивільного населення тощо", - зазначено в повідомленні.

На початку березня Генштаб повідомляв, що до деяких населених пунктів окупованої частини Херсонської області прибули співробітники російської ФСБ, ворог посилив фільтраційні заходи на півдні України.

Наприкінці березня оперативне командування "Південь" повідомляло, що у Криму окупанти посилили репресії проти кримських татар.