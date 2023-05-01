На Миколаївщині заборонять доступ до моря та лісів

У Миколаївській області доступ до морських пляжів і в ліси заборонять через загрозу мін. Внутрішні водоймища залишаться відкритими.

Про це повідомив на брифінгу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"У Миколаївській області доступ до пляжів Чорного моря та лісів буде заборонено військовими через мінну загрозу, і я з цим погоджуюсь. Але внутрішні водоймища області будуть доступні для відпочинку влітку", - сказав Кім.

Він також уточнив, що на тих територіях, де не відбувалися бойові дії та немає загрози мінування, відпочинок дозволять.

Нагадаємо, за оцінкою Світового банку, вартість повного комплексу робіт з гуманітарного розмінування деокупованих територій України становить 37,4 мільярда доларів.

Натомість для того, щоб розмінувати територію України, може знадобитись 70 років роботи. Для цього Україні необхідна допомога західних партнерів.

