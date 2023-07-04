Росія використовує щільне мінування, щоб уповільнити контрнаступ ЗСУ на півдні -розвідка Британії

Росія поставила у пріоритет уповільнення українського контрнаступу на півдні України, констатує розвідка Великобританії у ранковому зведенні 4 липня.

За даними відомства, основою цього підходу лежить посилене використання протитанкових мін. У деяких районах щільність мінування вказує використання більшої кількості мін, ніж передбачає російська військова доктрина.

"Уповільнивши український поступ, Росія спробувала завдати удару по українській бронетехніці одноразовими ударними безпілотниками, ударними вертольотами та артилерією", - констатує розвідка.