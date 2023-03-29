УПЦ (МП): ніякого виселення не може бути, бо "немає юридичних підстав"

В УПЦ (МП) кажуть, що не будуть виселятися з Києво-Печерської лаври, бо на це "немає жодних підстав". Про це заявив голова Інформаційно- просвітницького відділу УПЦ митрополит Климент.

"Слід заявити, що ніякого виселення ні 29-го, ні 30-го, ні 31-го, ні в інший час не може бути, тому що немає жодних юридичних підстав для того, щоб монахи виселялися із Києво-Печерської лаври. Ми знаємо про те, що був надісланий певний лист без усяких обґрунтувань із заповідника, з Міністерства культури із вимогою в односторонньому порядку розірвати договір про утримання споруд, які відновлювалися Києво-Печерською лаврою протягом десятиліть. Відповідно до звичайних майнових питань, якщо є якісь суперечки, то вони вирішуються в суді", - сказав Климент.

За його словами, в заповіднику для розірвання договору оренди мали звернутися до суду. "Наразі ні заповідник "Києво-Печерська лавра", ні Міністерство культури не використовували ніяких судових механізмів для того, щоби довести свою правоту", - сказав представник УПЦ (МП).

Він також прокоментував можливість силового виселення церковників.

"У ЗМІ ширяться чутки, що можливі якісь силові заходи по відношенню до монахів Києво-Печерської лаври, а також до вірян, які тут перебувають, із метою їх примусового виселення з монастиря. Ми розуміємо, що це є абсолютно незаконно, тому що жодне застосування сили не є прийнятним, воно є протизаконним, і можливі всі дії лише за рішенням суду", - сказав Климент.

При цьому настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло на запитання Радіо Свобода 29 березня, чому, попри заяви про небажання виселятися, церковники вивозять речі з Лаври, сказав: "Тому що своє, кожен має право вивезти. Ви ж якщо переїжджаєте на другу квартиру, якщо вас виганяють, ви вивозите? - Вивозите".

У коментарі "Українській правді" Павло також сказав, що духовенство має право залишитись і не планує виїжджати з Лаври до закінчення судового розгляду із заповідником "Києво-Печерська лавра". В УПЦ (МП) оскаржують у Господарському суді Києва рішення заповідника розірвати договір про оренду.

Голова парламентського комітету з питань гуманітарної й інформаційної політики Микита Потураєв в ефірі проєкту Радіо Свобода "Свобода.Ранок" 29 березня заявив, що частина церковників УПЦ (МП), які перебувають у Києво- Печерській лаврі, налаштована конструктивно на діалог щодо виїзду із Лаври, а частина - готова "влаштувати провокації".

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" 10 березня оголосив про розірвання договору оренди з Українською православною церквою (Московського патріархату) з 29 березня 2023 року.

В УПЦ (МП) назвали рішення незаконним і заявили, що в листі керівництва Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" "жодної інформації про юридичні підстави для таких дій не зазначено". в УПЦ стверджують, що єдиною підставою для виселення їх з Лаври "є забаганка чиновників з Мінкульту".

Наприкінці 2022 року заповідник "Києво-Печерська лавра" поінформував УПЦ (МП), що з 1 січня не продовжує з нею договір користування Успенським собором та Трапезною церквою.

У грудні минулого року СБУ опублікувала перелік з 10 осіб, які потрапили у "церковний список" санкцій РНБО. Серед них, зокрема, клірик УПЦ (МП), ексдепутат Вадим Новинський та намісник Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь).