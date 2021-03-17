CNN: США накладуть на Москву і Тегеран санкції через втручання у вибори

Наступного тижня США оголосять про санкції, пов'язані з втручанням у вибори 2020 року, повідомила ввечері 16 березня телекомпанія CNN із посиланням на трьох неназваних представників Держдепартаменту.

Офіційні особи наразі відмовляються говорити про подробиці очікуваних рішень, але підтверджують, що санкції будуть спрямовані, зокрема, проти Росії, Китаю та Ірану.

Росія та Іран проводили операції з дезінформації, щоб вплинути на президентські вибори в США 2020 року, в яких конкурували Джо Байден і Дональд Трамп, свідчить звіт американської розвідки.

В опублікованому Управлінням директора національної розвідки 15- сторінковому звіті зазначається, що немає свідчень про спроби іноземних суб'єктів вплинути на технічні аспекти виборів у США, зокрема, йдеться про втручання в голосування або підрахунок голосів.

При цьому в доповіді вказано, що президент Росії Володимир Путін "санкціонував, а низка російських урядових організацій здійснювала операції, спрямовані на очорнювання кандидатури президента Байдена і Демократичної партії, й на підтримку колишнього президента Трампа, підрив довіри громадськості до виборчого процесу та загострення соціально- політичного розколу в Сполучених Штатах".

На відміну від російського втручання у вибори 2016 року, американська розвідка не спостерігала російських кібердій для отримання доступу до виборчої інфраструктури. Натомість у звіті зазначається, що Москва та її соратники намагалися вплинути на громадську думку в США.

Стратегія Москви, в першу чергу, оберталася довкола використання "підконтрольних сил, пов'язаних із російською розвідкою, для передачі наративів" американським ЗМІ, чиновникам і відомим особам, "у тому числі близьким до колишнього президента Трампа та його адміністрації", йдеться у звіті.

Тим часом, Іран, за даними розвідки, також проводив "багатогранну кампанію прихованого впливу", щоб зашкодити кампанії з перевиборів Трампа, але Байдена активно не просував. Метою дій Ірану було підірвати довіру до американських виборів та інституцій і сприяти розколу в суспільстві, йдеться у звіті.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї "санкціонував кампанію, а військові й розвідувальні служби Ірану реалізували її, використовуючи відкриті й таємні повідомлення та кібероперації", вказано у звіті.