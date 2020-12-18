Moderna знищила 400 тисяч доз вакцини від COVID-19 через помилку на виробництві - Bloomberg

Компанія Moderna мусила знищити 400 тисяч доз своєї експериментальної вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 повідомляє видання Bloomberg з посиланням на старшого наукового радника операції Warp Speed Монсефа Слауї.

Операція Warp Speed (OWS) - урядово-приватна ініціатива Сполучених Штатів, створена для об'єднання зусиль із пошуку вакцини від COVID-19.

Як пояснив Слауї, причиною стала помилка під час виробництва. Зазначені 400 тисяч доз, які ще не розлиті по флаконах, були частиною партії з 1,4 мільйона доз вакцини.

Попри це ускладнення, Moderna досі вкладається в графік із забезпечення 20 мільйонів доз цього місяця і ще від 85 до 100 мільйонів доз для Сполучених Штатів у першому кварталі 2021 року, заявив речник компанії Рей Джордан.

Він відмовився розповісти деталі щодо проблеми, яка призвела до утилізації, або щодо того, як саме вакцину знищили.

Раніше 18 грудня експертна панель при Адміністрації з питань харчів і ліків (FDA) рекомендувала схвалити до використання вакцину компанії Moderna від коронавірусної хвороби COVID-19.