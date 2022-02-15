Путін прокоментував звернення Держдуми про визнання "Л/ДНР"

Президент РФ Володимир Путін відреагував на звернення Держдуми до нього щодо визнання "Л/ДНР". За його словами, врегулювати ситуацію на Донбасі можна за допомогою "не до кінця реалізованих" Мінських домовленостей.

Про це Путін заявив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Ми повинні зробити все для розв'язання проблем Донбасу, але перш за все виходячи з не до кінця реалізованих можливостей щодо виконання Мінських угод", - сказав він.

Путін додав, що Росія розраховує на вплив США і європейських країн на київську владу для розв'язання питання.

Нагадаємо, Держдума РФ розглянула дві постанови про звернення до президента Володимира Путіна з проханням про визнання "Л/ДНР".

Як повідомляв "Прямий", Верховна Рада готує відповідь на можливе офіційне визнання Росією терористів "Л/ДНР".

Зазначимо, що в Російській Федерації наголосили, що досі не визнали самостійний статус так званої Донецької і Луганської народних республік, тож вони залишаються самопроголошеними квазіутвореннями.

Водночас на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей видали вже близько 1,4 мільйона паспортів так званих "республік".