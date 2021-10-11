У Гаазі починаються слухання щодо захоплення Росією українських суден у Керченській протоці

Арбітражний трибунал у Гаазі 11 жовтня почне слухання щодо юрисдикції у справі України проти Росії стосовно захоплення у листопаді 2018 року трьох українських суден "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни-Капу" і 24 українських моряків.

"Справа - дуже важлива для України. Ми доводимо протиправність поведінки РФ по відношенню до нашої держави, незаконність затримання і утримання українських військових кораблів та протиправного судилища проти наших моряків, які дев'ять місяців провели в російській тюрмі", - заявляв раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, справа також є визначальною для світу, оскільки Україна "доводить фактами і юридичними позиціями, що абсолютний імунітет військових кораблів є основоположним принципом і обов'язком, згідно з міжнародним морським правом, має дотримуватись всіма країнами, а його порушення караються".

Кулеба висловив упевненість у тому, що Росія буде притягнута до відповідальності за позовом України, "скільки б часу це не зайняло".

Росія захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців - моряків і працівників СБУ - 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії.

Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт "незаконного перетину російського кордону".

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

Моряків урешті передали Україні не за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під "особисте зобов'язання" за першим викликом з'явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.

18 листопада 2019 року Росія передала Україні затримані біля Керченської протоки кораблі. 20 листопада вони прибули у порт Очаків.

Захоплені ФСБ Росії українські моряки

25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму таранили, обстріляли і захопили три плавзасоби ВМС України - катери "Бердянськ" і "Нікополь" та буксир "Яни Капу", що прямували з Одеси до Маріуполя.

ФСБ Росії підтвердила застосування зброї проти українських кораблів, відомство стверджує, що три українські військові кораблі "незаконно перетнули держкордон Росії".

Російські суди в Криму заарештували українських військових (24 особи), звинувативши їх за ч. 3 ст. 322 КК Росії (незаконний перетин кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі. Всіх українських військовослужбовців доставили до Москви.

Прокуратура АРК визнала захоплених ФСБ Росії українських моряків військовополоненими.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці та закликали до стриманості й деескалації напруження.

Повернення захоплених українських кораблів

18 листопада 2019 Росія повернула Україні захоплені ФСБ біля берегів Криму українські військові кораблі: катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксир "Яни Капу". Процес передачі відбувся в акваторії Чорного моря в районі мису Такіль.

Кораблі забрали три українські буксири - "Гайдамака", "Сапфір" і "Титан". Через кілька днів вони повернулися на материкову частину України - в порт Очакова (Миколаївська область).

Командувач Військово-морських сил Збройних сил України адмірал Ігор Воронченко повідомив, що українські кораблі "були угроблені росіянами, з них зняли навіть унітази й розетки". У свою чергу, ФСБ Росії цю інформацію заперечує.