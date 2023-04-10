Байден неофіційно заявив про плани балотуватися на другий термін

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що планує балотуватися на другий термін.

Про це він сказав в ефірі програми Today. При цьому Байден підкреслив, що поки його команда не готова оголосити про це офіційно.

"Я планую балотуватися, Ел (журналіст Ел Рокер - ред), але ми ще не готові оголосити про це", - сказав президент.

Джо Байден неодноразово заявляв про свої наміри брати участь у президентських виборах 2024 року.

Племінник 35-го президента США Джона Кеннеді Роберт Кеннеді- молодший подав заявку до Федеральної виборчої комісії для участі у президентських виборах 2024 року від демократів.

У листопаді минулого року з'явилась інформація, що колишній президент США Дональд Трамп заявив про готовність взяти участь у наступних президентських виборах від Республіканської партії, які мають відбутися у 2024 році.