Міністри закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі та його польський колега Збігнєв Рау в середу, 5 липня, висловили сподівання, що Україну приймуть до НАТО за пришвидшеною процедурою.

Видання Голос Америки пише, що за словами міністрів, що процес вступу України до НАТО, ймовірно, буде прискорений завдяки тому, що українська армія вже має на озброєнні обладнання, яке надали союзники.

Крім цього, міністри вважають, що до України мають застосувати же підхід, як і до Фінляндії, коли вона вступила до НАТО на початку 2023 року.

"Позиція Польщі тут дуже чітка. Ми хочемо максимально наблизити Україну до альянсу в інституційному вимірі. Адаптувати військово-політичні структури України до тих, які є стандартними в альянсі", - заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

Клеверлі додав, що українські військові мають "великий досвід у використанні стандартного обладнання НАТО, доктрини НАТО і тактики НАТО", і це має скоротити час для вступу.

Нагадаємо, 22 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу перед депутатами Бундестагу пообіцяв Україні довгострокові гарантії безпеки, однак розвіяв сподівання Києва на прискорений вступ у НАТО.

Напередодні міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що члени НАТО готові прискорити розгляд заявки України на вступ до Альянсу.

Натомість Пентагон вважає, що Україна матиме власний шлях приєднання до НАТО. Там наголосили, що зараз США зосереджені на тому, щоб переконатися, що Україна має все необхідне на полі бою.

До слова, п'ятий Президент Петро Порошенко під час дискусії на ювілейному Саміті Міжнародного демократичного союзу в Лондоні закликав західних партнерів запросити Україну в НАТО на Вільнюському саміті. За словами Порошенка, нерішучість Альянсу означатиме, що НАТО все ще боїться Путіна.



