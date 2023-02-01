Протягом року в ЄС відбудуться навчання 30 тис. українських військових

Європейський союз розширить місію з навчання українських військових та виділить 25 мільйонів євро на розмінування території України.

Як інформує DW, до кінця 2023 року в Європі планують навчити 30 тисяч українських солдатів, повідомив високопосадовець ЄС.

Крім цього, Євросоюз виділить Україні 25 мільйонів євро на розмінування, про що також офіційно повідомлять під час саміту.

Про це оголосять на саміті Україна - ЄС 3 лютого.

24-й саміт Україна - ЄС відбудеться у Києві 3 лютого. Як повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, під час події буде підписано низку галузевих документів та спільну заяву, робота над якою ще триває.