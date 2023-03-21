Путін готовий взяти за основу китайський "мирний план" щодо війни проти України: деталі

Президент Росії Володимир Путін заявив, що китайський мирний план можна взяти за основу "у врегулюванні конфлікту в Україні".

Про це Володимир Путін заявив за підсумками переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном у Кремлі.

Путін зазначив, що обговорював з Сі війну в Україні.

"Вважаємо, що багато положень запропонованого Китаєм мирного плану співзвучні російським підходам і можуть бути взяті за основу для мирного врегулювання конфлікту, коли до нього будуть готові на Заході та у Києві", - сказав президент Росії.

Нагадаємо, 20 березня лідер Китаю Сі Цзіньпін прилетів до Москви для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Під час події лідер КНР заявив, що Китай і РФ - "добрі сусіди та надійні партнери", а розвиток відносин двох країн, на його думку, принесе "не лише вигоду", а й так званий "значний внесок у прогрес усього світу".

Згодом російські пропагандистські ЗМІ за підсумками першого дня зустрічі очільників Китаю та РФ написали, що Путін "уважно ознайомився" з планом Китаю щодо "врегулювання гострої кризи в Україні".

Раніше стало відомо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планує провести телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським після поїздки до Москви та переговорів з Володимиром Путіним.

Зазначимо, у березні Академія військових наук Китаю представила закриту доповідь керівництву в Пекіні, згідно з якою війна в Україні завершиться влітку 2023 року, оскільки і Москва, і Київ є близькими до вичерпання економічних можливостей її продовжувати. Напередодні цього Китай закликав "якомога швидше" почати процес мирних переговорів для врегулювання "конфлікту в Україні", який "виходить з-під контролю".

Як відомо, Китай, який утримався від голосування в ООН щодо "формули миру", оприлюднив офіційну версію так званого "мирного плану" щодо завершення російсько-української війни з 12 пунктів. КНР закликає поважати суверенітет усіх країн, однак водночас наполягає на знятті санкцій, запроваджених проти Москви за напад на Україну та злочини проти українського народу.