США нададуть Україні новий пакет військової допомоги

США у середу, 19 квітня, оголосили про надання Україні нового озброєння у межах чергового пакету військової допомоги.

За повідомленням Білого дому президент США Джо Байден підписав меморандум про скорочення озброєнь, вартість яких сягає 325 мільйонів доларів. Зброю спрямують на допомогу Україні.

За даними Пентагону, до нового пакету військової допомоги Україні від США увійшли:

додаткові боєприпаси для HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

ракети з оптичним наведенням (TOW);

системи протитанкової зброї AT-4;

протитанкові міни;

боєприпаси для розчищення перешкод;

понад 9 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

чотири машини матеріально-технічної підтримки;

високоточні авіаційні боєприпаси;

випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

обладнання для забезпечення безпеки портів;

запасні частини та інше польове обладнання.

У відомстві нагадали, що це вже 36 подібне скорочення озброєнь для допомоги Україні.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", - наголосили у Пентагоні.

Напередодні генсек НАТО заявив, що Альянс разом із союзниками мають надавати Україні більше озброєння та ресурсів для прискорення звільнення захоплених Росією територій.

Тим часом Україна цьогоріч очікує отримати 42 мільярди доларів фінансової допомоги, включно з 4,6 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду.

Як відомо, Рада ЄС підтримала виділення одного мільярда євро для підтримки ЗСУ. Це дозволить відшкодовувати державам-членам ЄС боєприпаси, надані Україні зі своїх запасів або користуючись з зміни пріоритетів чинних замовлень.

Слід зазначити, що США забезпечать додаткові постачання озброєння Силам оборони України, зокрема основних бойових танків Abrams та бойових машин піхоти Bradley.

Крім того, влада Німеччини повідомила про передання нового пакета військової допомоги для України, який містить зокрема дрони-розвідники.