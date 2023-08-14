США оголосили про новий пакет військової допомоги для України

США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 200 млн доларів, зазначив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє CNN.

"Сьогодні (14 серпня - ред.) ми оголошуємо про черговий пакет допомоги у сфері безпеки, покликаний допомогти Україні в захисті своєї території і свого народу", - заявив він.

За словами Блінкена, до пакета вартістю 200 млн доларів, входять: боєприпаси для ППО, артилерійські снаряди, протитанкові засоби, додаткове обладнання для розмінування.

"Росія почала цю війну і може завершити її в будь-який момент, вивівши свої війська з України і припинивши свої жорстокі напади. Поки вона цього не зробить, Сполучені Штати, наші союзники і партнери будуть єдині з Україною, і так довго, як це буде потрібно", - підкреслив Блінкен.

Раніше агентство Reuters повідомило, що влада США скоро оголосить про надання нового пакету військової допомоги Україні на суму 200 мільйонів доларів.

Попереднього разу, наприкінці липня, США передали Україні озброєнь на 400 мільйонів доларів, у тому числі ракети для РСЗВ HIMARS, систем ППО Patriot та NASAMS, а також БТР Stryker. Усього з початку повномасштабної військової агресії РФ в Україні Пентагон надав Києву 43 пакети допомоги на суму 43 мільярди доларів.