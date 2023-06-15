У Пентагоні назвали пріоритети чергового "Рамштайну" - посилення ППО та можливостей України

Головними темами засідання Контактної групи з питань оборони України, запланованого на четвер, будуть посилення ППО та інших можливостей ЗСУ як у короткостроковій перспективі, так і в майбутньому.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Пентагону за результатами розмови міністрів оборони США й Україні, передає як Укрінформ.

Обговорення зосереджуватимуться "на зміцненні протиповітряної оборони України й інших пріоритетних можливостей у найближчій перспективі, а також на проведенні навчань і підтримці з метою посилення міці України в довгостроковій перспективі".

Крім того, повідомляється, що глава Пентагону надав українському колезі оновлену інформацію про допомогу Україні з боку Сполучених Штатів. Резніков, зі свого боку, ознайомив Ллойда Остіна з динамікою на лінії фронту в Україні.